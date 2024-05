Calice, Pecunia sulla frana della SP 8: “La Regione intervenga, la viabilità è ko”

Il candidato sindaco di Calice al Cornoviglio Federica Pecunia interviene in merito alla situazione della viabilità nel territorio comunale dopo le frane che hanno interessato Calice nei giorni scorsi. Oggi la Pecunia era presente ad una manifestazione organizzata da alcuni cittadini a valle della frana che è accorsa sulla strada provinciale 8

“Ho aderito così come ho fatto alcune settimane fa per l’evento franoso che ha riguardato la SP 20, afferma la candidata a sindaco di “Vivere Calice”, ritengo che al momento ci siano alcune priorità: lo stanziamento dei fondi promessi da Regione Liguria per il ripristino della frana sulla SP 8 e sulla SP 20 (località Rupanara) e soprattutto l’agibilità della strada comunale di Bruscarolo che collega l’Apicella a Bruscarolo. E’ infatti fondamentale avere un varco di utilizzo che riduca i tempi di percorrenza della strada che attualmente i cittadini sono costretti a fare per raggiungere la prima provinciale utile visto che in quel territorio in località Santa Maria c’è una REMS che ha necessità sia sanitarie che di presidio di sicurezza.

“Un problema di viabilità che causa danno anche al mondo della scuola, conclude Pecunia, ci sono bambini compagni di scuola di mia figlia che attualmente non possono frequentare la scuola perché impossibilitati a scendere. E’ assolutamente necessario che si pensino soluzioni per far si che i ragazzi con l’inizio del nuovo anno scolastico possano frequentare normalmente le scuole dell’obbligo. Abbiamo ragazzi non solo delle elementari ma anche delle scuole primarie di secondo grado che attualmente sono impossibilitati ad andare a scuola, scuola che è la voce della comunità e non deve mancare il diritto allo studio”.

