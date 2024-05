Corruzione, Centi convoca la commissione regionale antimafia sui legami tra politica e criminalità organizzata

Liguria. “È mia intenzione convocare con atti concreti la commissione regionale antimafia per approfondire, nell’ambito delle attribuzioni in nostro possesso, il tema dei sospetti legami tra politica e criminalità organizzata che stanno emergendo dalle indagini in corso”. A dichiararlo è il presidente della Commissione Regionale Antimafia della Liguria, Roberto Centi.

“Ricordo che la Commissione Antimafia, che ho l’onore di presiedere, non ha competenze d’indagine e comunque non può e non deve interferire in alcun modo con le indagini in corso; aspetto, questo, ascrivibile esclusivamente all’operato della Magistratura e delle Forze dell’ordine – sottolinea Centi -. Rientra nelle nostre competenze, invece, approfondire tutti quegli aspetti utili a individuare il vulnus che permette, anche nell’ipotetico rispetto formale delle norme, tutto da verificare, atteggiamenti e comportamenti che politicamente abbiamo il dovere di condannare aspramente”.

