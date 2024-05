Dalla ColorataCena al Villaggio ai Luzzati: inizia il conto alla rovescia per il Liguria Pride

Genova. Inizia ufficialmente il conto alla rovescia verso il Liguria Pride, la manifestazione per i diritti Lgbtqia+ che animerà la città sabato 8 giugno con un corteo per le vie del centro e un concerto conclusivo ai Giardini Luzzati.

Anche quest’anno proprio i Luzzati si trasformeranno, a partire dal primo giugno, in un grande villaggio che ospiterà concerti, talk, incontri, laboratori e attività per bambini e famiglie. Il fischio d’inizio per la lunga volata verso l’8 giugno è però questo sabato con la ColorataCena, organizzata dal Liguria Pride in occasione della Giornata internazionale contro l’omolesbobitransfobia, riconosciuta dall’Unione Europea e dalle Nazioni Unite e fissata convenzionalmente per il 17 maggio.

» leggi tutto su www.genova24.it