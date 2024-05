Genoa, Strootman ai saluti: “Gilardino mi ha detto che il mio contratto non sarà rinnovato, posso solo ringraziarlo”

Genova. “Due giorni fa Gilardino mi ha detto che il mio contratto non sarà rinnovato. Il mio percorso al Genoa terminerà qui“. Con un’intervista rilasciata a Radio Serie A, Kevin Strootman ha svelato pubblicamente che dalla prossima stagione non indosserà più la maglia rossoblù.

“Non sono sempre d’accordo con le sue scelte, tipo quando mi mette in panchina – continua – ma un allenatore che vince ha sempre ragione“. Infatti, il centrocampista olandese ha detto di non avere nulla contro il suo attuale tecnico: “Posso solo ringraziarlo, mi ha aiutato tanto e la promozione dell’anno scorso è stata una delle cose più belle della mia carriera”.

» leggi tutto su www.genova24.it