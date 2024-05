“Gli antichi Liguri: ancora questi sconosciuti?”, conferenza al Circolo tennis Lerici

L’associazione culturale Regione Lunezia, col patrocinio del Comune di Lerici, propone la conferenza “Gli antichi Liguri: ancora questi sconosciuti?”, che si svolgerà nella sala convegni del Circolo tennis Lerici in località Vallata sabato 25 maggio alle 10.

Introduce e modera l’incontro il professor Egidio Banti. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Leonardo Paoletti e del presidente dell’associazione Rodolfo Marchini la parola passerà al relatore Michele Corradi, professore e curatore del volume “Il territorio spezzino e la Liguria antica”.

Il volume raccoglie in forma rielaborata alcuni contributi proposti all’interno di un ciclo di conferenze che nel 20171a delegazione “G. Rosati” dell’Aicc ha dedicato al passato del territorio spezzino nel quadro di una più ampia riflessione sulla Liguria antica. In una prospettiva interdisciplinare, le competenze di specialisti dei vari ambiti delle scienze dell’Antichità permettono di ricostruire un percorso che muove dai versi di Eschilo e dalle pagine di Aristotele per soffermarsi sugli antichi Liguri, in particolare sulla loro aspra lotta per la libertà, e giungere infine allo studio delle tracce che ancora oggi testimoniano la presenza romana nel golfo della Spezia Michele Corrodi è Professore Associato di Lingua e Letteratura greca presso l’Università di Pisa. Si occupa principalmente di Protagora e della sofistica, di Platone, Aristotele ed Epicuro, nonché di storia della critica letteraria antica. Dal 2013 presiede la delegazione della Spezia dell’Aicc.

La conferenza è aperta al pubblico.

