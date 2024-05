Iren e associazioni dei consumatori, protocollo d’intesa per sul rimborso delle quote di depurazione a Genova

Genova. Sono proseguiti per diverse settimane gli incontri fra le diverse società del Gruppo Iren che gestiscono il servizio idrico in Provincia di Genova (IRETI, Egua, AMTER, IREN Acqua Tigullio) e le Associazioni dei Consumatori iscritte all’elenco regionale di cui alla l.r. 6/2012 (Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Casa del Consumatore, Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori, Sportello del Consumatore) per definire l’iter della restituzione dei canoni di depurazione ai clienti residenti nei Comuni non dotati di tale servizio.

La necessità di restituire la quota di depurazione deriva da una recente sentenza che ha sancito il principio per cui la stessa non è dovuta se l’utenza non è allacciata a un impianto dotato di trattamento completo dei reflui.

