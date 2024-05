Levanto e Monterosso: nelle stazioni ferroviarie aumentano i servizi ai disabili

Da Ferrovie dello Stato

Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture Gruppo FS), in accordo con la Consulta handicap della Regione Liguria e l’assessorato regionale ai trasporti, con cui è stato avviato un tavolo tecnico per definire nuove e future azioni a favore dei cittadini, ha reso possibile attivare il servizio di assistenza Sala Blu per le persone con disabilità e a mobilità ridotta, anche temporanea, nelle due stazioni ferroviarie liguri, dopo che a marzo era stato attivato nelle stazioni di Andora e Genova Pra’, aggiungendo ben 4 stazioni al circuito nel primo semestre dell’anno.

