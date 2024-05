Parcheggi di interscambio, il Pd: “Ennesimo slittamento della data di fine lavori. Ma quando saranno davvero reintrodotte le navette?”

“Il sindaco Peracchini, a corto di idee e progetti ma sempre con nastro tricolore e forbici in tasca, continua riproporre la solita notizia da mesi, anzi da anni, spacciandola come novità. Oggi annuncia, forse per la settima volta, il quasi completamento dei nuovi parcheggi di interscambio del Palasport e di Piazza d’Armi, fissando una nuova data di fine lavori. Il precedente annuncio diceva fine aprile, quello di oggi rimanda a luglio”. Lo affermano in una nota stampa i consiglieri comunali del Partito democratico Andrea Montefiori, Martina Giannetti, Marco Raffaelli, Viviana Cattani, Piera Sommovigo, Dino Falugiani e Andrea Frau.

“La cosa però che desta maggiori perplessità – proseguono – è la rivelazione della reintroduzione delle navette gratuite elettriche, ovvero i filobus, anch’essi, così come la struttura in metallo per i parcheggi, finanziati dal ministero dei Trasporti. Si dimentica però di dire, il sindaco, che i filobus non potranno servire i parcheggi di interscambio perché le sottostazioni elettriche che li alimentano non sono state ancore adeguate a sopportare il maggior carico di energia richiesta. Questo adeguamento, previsto nel progetto complessivo finanziato dal ministero, è ancora lontano da venire. Siamo di fronte all’ennesimo annuncio di chi, ormai, non ha più niente da dire, non avendo mai avuto un’elaborazione politica e programmatica propria sul futuro della città. La conseguenza sarà, verosimilmente, che i parcheggi saranno serviti da bus con alimentazione tradizionale, cioè gasolio o metano. Ci chiediamo, allora, perché aspettare tanto a reintrodurre le navette? Sono anni che ne chiediamo il ripristino, senza però aver mai ricevuto una risposta compiuta. È possibile, adesso, sapere con precisione quando saranno reintrodotte le navette? O siamo, forse, in presenza dell’ennesima, fumosa e confusa grida manzoniana? Il fatto che si pensi di utilizzare i filobus significa forse che il servizio navetta corrisponderà ad una delle linee già presenti e non sarà invece un servizio dedicato, come la città si aspetta, con frequenza maggiore e diversa dalle normali corse che già oggi servono il tratto Palazzetto centro città? Ci può dire, il sindaco, quali siano i tempi per adeguare le sottostazioni elettriche così da utilizzare i filobus? Ci può infine, informare sui tempi di realizzazione del progetto visto che è finanziato con denaro pubblico?”.

