Pecunia alla Regione: “Trasformiamo il tavolo di monitoraggio in un confronto reale sulla governance dei flussi turistici”

A seguito della convocazione dell’assessore ai Trasporti di Regione Liguria, Augusto Sartori, in merito al tavolo di monitoraggio per la differenziazione delle tariffe dei treni, oggi a Genova erano presenti la sindaca di Riomaggiore Fabrizia Pecunia, con i sindaci di Vernazza, Monterosso, La Spezia, Levanto e i rappresentanti del Parco delle Cinque Terre e di Trenitalia.

La sindaca, nel ribadire la contrarietà al provvedimento di incremento delle tariffe del treno, che non risponde affatto all’esigenza di una corretta gestione dei flussi turistici, ha presentato una proposta di metodo, evidenziando la necessità prima di tutto di condividere in via preventiva tutti i dati disponibili forniti dai partecipanti al tavolo, inerenti arrivi e partenze di singoli e gruppi, numero di presenze, biglietti del treno, Cinque terre card, bus e parcheggi, in modo da avere un quadro chiaro e reale sul quale confrontarsi.

