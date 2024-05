Pieve: la giostrina è invecchiata; va in pensione al Museo di Rossiglione

Dall’ufficio stampa del Comune di Pieve Ligure

Chi non se la ricorda? Chiunque abbia avuto figli – o abbia frequentato l’asilo di Pieve Ligure – prima o poi un giro in giostra l’ha fatto. La “nostra” giostra ha compiuto il suo percorso, e nonostante il bellissimo restauro di alcuni anni fa, è invecchiata troppo per gli standard di sicurezza di oggi.

Ma buttarla via era davvero impossibile! Troppo bella…

È nato così l’accordo fra l’Amministrazione di Pieve Ligure e il Museo PassaTempo di Rossiglione che raccoglie oggetti del tempo passato e li suddivide per argomenti.

Il Museo non solo ha messo a disposizione uno spazio per la giostra, che rimane di nostra proprietà, ma provvede anche al suo trasporto nella sede di Rossiglione. La consegna avverrà venerdì mattina.

“Se in futuro avremo uno spazio idoneo – ha detto la Sindaco Paola Negro – potremo farla tornare a casa, ora lasciamo che beneficino della sua vista in tanti! I ragazzi potranno poi fare una gita per andarla a trovare, scoprendo le altre meraviglie del Museo PassaTempo”.

