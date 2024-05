Pro-vita nei consultori, corteo di protesta in centro: “L’aborto è un diritto, guai a chi lo tocca”

Genova. “L’aborto è un diritto, guai a chi lo tocca. Difendiamo i nostri consultori dai pro vita e obiettori”. Così la sezione genovese di Non Una di Meno ha annunciato per sabato 25 maggio un corteo di protesta per le strade del centro città.

Al centro della contestazione l’emendamento che, con l’approvazione del Senato, lo scorso 23 aprile, consente alle Regioni di “avvalersi anche del coinvolgimento di soggetti del terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità” nei consultori. Tradotto, nei consultori potranno entrare anche le associazioni pro-vita e contro l’aborto, con l’alto rischio che vengano minate la privacy e l’autonomia delle donne che decidono di rivolgersi alle strutture per l’interruzione di gravidanza.

