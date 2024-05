Recco: immagini e racconti di orchidee spontanee sul Lungomare

Dallo staff di Carlo Gandolfo

“Orchidee in Cammino”, che si terrà sabato 18 maggio, dalle 10 alle 12, è un appuntamento con la botanica e all’insegna della biodiversità. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale “Le Arcate” con il patrocinio del Comune di Recco, ed è in programma presso il Monumento ai Caduti del Mare, sul Lungomare di Recco. L’iniziativa fa parte del progetto Life Orchids, cofinanziato dall’Unione Europea, che mira a contrastare il declino delle orchidee spontanee, tipiche delle praterie che mantengono la loro biodiversità solo se gestite dall’uomo. Il progetto prevede interventi di ripristino delle praterie e reintroduzione delle orchidee in aree selezionate all’interno, tra gli altri, del Parco di Portofino. Esperti e “custodi di orchidee” si alterneranno nel raccontare le sorprendenti caratteristiche di queste piante, con l’ausilio delle opere della mostra itinerante realizzata dagli studenti del Liceo Artistico di Chiavari. “La conferenza rappresenta un’occasione per approfondire la conoscenza delle orchidee spontanee, passo necessario per la tutela di questi splendidi vegetali” spiega il sindaco. In caso di maltempo, l’evento si terrà sotto i portici del Municipio, in Piazza Nicoloso da Recco.

