Scoperta maxi truffa sui bonus edilizi in Liguria: sequestrato un miliardo di euro, 311 denunciati

Savona. I finanzieri del comando provinciale di Savona hanno condotto una complessa attività di indagine nel settore dei crediti d’imposta, riconducibili a bonus in materia edilizia ed energetica, con particolare riferimento all’ecobonus e al bonus facciate.

Dagli accertamenti effettuati (in sinergia con i funzionari dell’Agenzia delle entrate) è stato accertato come i crediti d’imposta fossero del tutto inesistenti, in quanto ottenuti tramite l’utilizzo di false fatture per lavori da eseguire o in corso di esecuzione su immobili di proprietà di soggetti residenti nel territorio savonese.

