Toti: “Non ho commesso alcun reato, dimostrerò la correttezza del mio operato”

“Non ho commesso alcun reato. Ora penso ad arrivare all’interrogatorio preparato per dimostrare la correttezza del mio operato”. Lo ha dichiarato all’Ansa Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria agli arresti domiciliari dallo scorso 7 maggio in seguito all’indagine della Procura di Genova per il reato di corruzione. Toti sta studiando le carte in attesa dell’interrogatorio che dovrebbe essere tra due settimane, ma intanto consegna poche parole al suo avvocato Stefano Savi, con il quale sta mettendo a punto la strategia difensiva, per dire che non c’entra nulla con quanto gli viene contestato.

Nella sua casa di Ameglia Toti sta trascorrendo il tempo a leggere gli atti e a lavorare in vista del faccia a faccia con i pm e sulla base all’esito dell’interrogatorio, chiederà la revoca della misura cautelare.

