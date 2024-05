Turismo e centro città, i ristoratori: “Non chiamateci ‘mangiatoia’, giusto tutelare il commercio di qualità”

La stagione turistica 2024 sembra presentarsi meno complessa rispetto alla precedente per quanto riguarda le assunzioni nella ristorazione, anche se qualche difficoltà ancora c’è. Se l’argomento si sposta sull’accoglienza e il superamento delle barriere linguistiche con i turisti stranieri bisogna rilevare che sia il personale di sala che i ristoratori hanno fatto passi da gigante, perché sono aumentate attenzione e consapevolezza da entrambe le parti. Il turismo osservato con gli occhi della ristorazione è florido e cresce ma le preoccupazioni non mancano, se si pensa al commercio tradizionale. Infine, come chiedono i ristoratori, il centro storico non va paragonato a una “mangiatoia” perché dietro al piatto c’è chi si impegna e offre un servizio alle centinaia di camere a uso vacanze e bed and breakfast presenti sul territorio.

Il quadro appena descritto è emerso nelle parole di Confcommercio la Spezia e dall’assessore al Commercio Marco Frascatore che questa mattina, nella sede di Via Fontevivo alla Spezia, hanno presentato la Giornata della ristorazione che si terrà il 18 maggio e coinvolgerà circa novanta attività della provincia. I temi della ristorazione in crescita e del commercio tradizionale in difficoltà stentano a tramontare e mettono davanti a un dato innegabile: il territorio è in piena transizione e il cambiamento radicale è arrivato in una decina d’anni.

