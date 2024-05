A Sarzana due giorni dedicati a cultura e natura con “Selvaticamente”

Per la prima volta arriva a Sarzana “Selvaticamente” il primo festival dedicato alla natura e agli animali selvatici. L’associazione di volontariato Naturabilia, che gestisce il primo centro per la raccolta degli animali selvatici nella provincia di La Spezia, grazie al contributo del Comune di Sarzana, organizza per il 18 e il 19 maggio, in piazza Baden-Powell nella Cittadella di Sarzana, due giorni talk, laboratori, eventi per bambini e momenti di incontro con i cittadini per parlare di ambiente e natura.

Il progetto é stato approvato all’interno del concorso “Call for Ideas 2024” promosso dall’Assessore alla Cultura Giorgio Borrini. Tanti gli ospiti e i collaboratori di questo evento, tra cui Davide Rufino (zoologo del Centro Recupero Animali Selvatici di Genova), Simone Giosso (giovane fotografo e naturalista della associazione “Io non ho paura del lupo”), gli astrofili del gruppo IRAS, la dottoressa Eleonora Tomasini (ecologa e riabilitatrice di fauna selvatica), la sezione di Lerici del gruppo di raccolta rifiuti “Plastic free” e la sezione giovane del CAI di Sarzana (Club Alpino Italiano). All’evento saranno presenti anche stand informativi e mercatini dell’artigiano locale. Molto sentita anche la partecipazione da parte delle autorità, con la presenza dell’Assessora al Benessere degli Animali del Comune di Sarzana Sara Viola e del Presidente del Parco di Montemarcello Magra Vara Eleonora Landini.

“La natura è cultura, e noi siamo felici di poter diffondere l’importanza della conservazione della biodiversità attraverso questi eventi, che possano coinvolgere più gente possibile”, queste le parole della presidentessa della associazione Naturabilia, Lucia Franceschi, che si ritiene felice di questo evento”.

