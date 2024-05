Albenga 2024, Riccardo Tomatis: “Nostra l’idea dei ‘consiglieri di frazione’, punto di riferimento per il territorio”

Albenga. Nella serata di ieri, giovedì 16 maggio, si è tenuto l’incontro tra il sindaco Riccardo Tomatis unitamente all’amministrazione comunale con i cittadini della frazione di Lusignano.

Il sindaco Tomatis, con l’occasione, ha sottolineato “la grande importanza dei consiglieri di frazione, apprezzata iniziativa lanciata proprio dalla sua amministrazione”: “I consiglieri di frazione sono stati molto importanti per la nostra Amministrazione e intendiamo continuare a mantenere queste figure che, sempre più, si presentanti come veri e propri punti di riferimento per i cittadini e per le esigenze del territorio”.

