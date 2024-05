Albenga, Ciangherotti: “Due eventi straordinari in programma oggi per la giornata di Forza Italia”

Albenga. “Oggi, ad Albenga, la cittadinanza è chiamata a partecipare a due eventi di cruciale importanza per il futuro della città, organizzati da Forza Italia sotto il coordinamento cittadino del sottoscritto, Eraldo Ciangherotti. In una giornata densa di impegno civico e politico, il primo appuntamento è con il nostro candidato sindaco Nicola Podio e l’onorevole Stefania Zambelli, stimata europarlamentare rinomata per il 100 per cento di presenze al parlamento europeo, i quali saranno protagonisti di un dialogo aperto e costruttivo con i cittadini, alle ore 15.30 al Caffè Caliente, in piazza Garibaldi nr 5, dove si terrà il “Caffè del Candidato”. Questa sarà un’opportunità unica per i cittadini di Albenga di incontrare personalmente Nicola Podio e l’onorevole Zambelli, per scambiare idee, proporre suggerimenti e avanzare critiche costruttive. Un momento di partecipazione attiva, dove la politica si fa vicina alle persone”.

Prosegue il forzista Ciangherotti: “Il secondo grande evento della giornata avrà luogo questa sera, alle ore 18 nell’Auditorio San Carlo di Via Roma ad Albenga. Qui verranno presentati gli 80 candidati consiglieri comunali che sosterranno Nicola Podio nella sua corsa alla guida della città. Tra loro, spiccano i 16 candidati di Forza Italia, persone determinate con esperienze lavorative in tutti i campi, prima di tutto l’agricoltura, per portare innovazione e cambiamento nel Consiglio Comunale, con l’obiettivo di risvegliare Albenga dal torpore in cui è sprofondata negli ultimi dieci anni sotto la gestione del Partito Democratico”.

