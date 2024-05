Brugnato, cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato per il mezzo secolo della Stradale

Nella giornata di oggi, venerdì 17 maggio, in occasione del 50° anniversario dell’inaugurazione del distaccamento di Polizia Stradale di Brugnato, oggi Sottosezione, il sindaco Corrado Fabiani ha conferito la cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato rilasciando le chiavi della città al prefetto Renato Cortese, direttore centrale della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria e dei Reparti Speciali della Polizia di Stato.

L’evento ha avuto inizio questa mattina, presso la sede della Sottosezione Autostradale dove il questore ed il dirigente della sezione di Polizia Stradale della Spezia hanno accolto oltre al prefetto Cortese, al direttore del Servizio della Polizia Stradale dirigente superiore Filiberto Mastrapasqua, e al dirigente del Compartimento della Polizia Stradale per la Liguria, primo dirigente Furio Farina, le massime autorità civili, militari e religiose della provincia, i questori della Regione Liguria e gli ex dirigenti della Sezione di Polizia Stradale della Spezia.

Invitati e protagonisti della cerimonia, anche i dirigenti di Salt e Anas, che lavorano ogni giorno a stretto contatto con gli operatori di Polizia della Sottosezione in autostrada.

La cerimonia è proseguita nel pomeriggio, a Brugnato, che nella giornata della festa del santo patrono cittadino, ha voluto convocare un Consiglio comunale straordinario nel corso del quale, oltre a due benemerenze a meritevoli cittadini brugnatesi, è stata conferita la cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato.

Il sindaco Corrado Fabiani ha sottolineato la spontaneità della concessione di tale onorificenza, frutto del rapporto proficuo di collaborazione, di stima e anche di affetto che lega la cittadinanza a tutti gli operatori della Polizia di Stato.

