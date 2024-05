Budget, stadio e direttore sportivo: c’è tanta voglia di una stagione “normale”

La settima sortita italiana di Philip Platek tra 2023 e 2024 è la più attesa. Quella che metterà in moto la stagione 2024/25, che ha già un abbozzo di copione scritto da tempo ma ancora deve assegnare tutte le parti. La sceneggiatura prevede lo stadio Picco da completare, il centro sportivo di Follo da rilanciare, il monte ingaggi quasi da dimezzare e l’ambizione di giocare nella parte sinistra della classifica. Non è poco, ma è tutto alla portata di ambizioni facendo le cose per tempo.

Passato il grande spavento della doppia retrocessione, alla Spezia sono tutti in attesa che il presidente americano tracci una linea. A fine giugno scadono i contratti del direttore sportivo Stefano Melissano e del tecnico Massimiliano Alvini. Il secondo ha già un sostituto, quel Luca D’Angelo il cui accordo con Via Melara si è prolungato automaticamente con la salvezza. Il primo no e chi ne nominerà il successore è già questione dirimente. La separazione dei poteri varata negli scorsi mesi assumerebbe che sia Eduardo Macia a garantirsi la nomina in quanto direttore dell’area sportiva. Tuttavia, nel dubbio, l’amministratore delegato Andrea Gazzoli sembra essersi messo avanti facendosi già più di un’idea in caso toccasse a lui trovare un nuovo vertice del settore tecnico (Gemmi del Cosenza e, in subordine, Magalini del Catanzaro i preferiti).

