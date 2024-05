Calcio/ Davide Sonetti saluta il Golfo Paradiso

Dal Golfo Paradiso PRCA Società Sportiva Dilettantistica

Caro Golfo,

inizio ringraziandoti per i due anni passati insieme e per avermi fatto crescere, imparare e conoscere Persone splendide.

Tutte le belle storie hanno una fine e la mia o meglio la nostra storia ha avuto un bellissimo finale, abbiamo sorriso, gioito, ci siamo incazzati, ci siamo abbracciati ma, soprattutto abbiamo esultato insieme! Abbiamo raggiunto per la prima volta nella storia di questa cittadina l’ECCELLENZA, vincendo, anzi stravincendo un campionato di Promozione ed abbiamo raggiunto una salvezza nonostante tutte le difficoltà.

Ci tengo a Ringraziare tutte le persone che hanno condiviso con me questo breve pezzo della mia vita, i presidenti Tino e Luisa ma anche Anna e Federico, i responsabili del Settore Giovanile Francesco&Francesco ai quali spero di aver lasciato almeno la metà di quanto hanno lasciato loro a me, lo Staff tecnico Mauro e Andrea, i preparatori dei portieri Matte&Matte i massaggiatori Aldo e Massimo, i preparatori atletici Franco e Mattia i dirigenti Sergio Clary e Luca Cavagnaro, le persone della segreteria che fanno un lavoro immenso dietro le quinte alle quali sarò sempre riconoscente Daria ed Agnese, gli amici che ci hanno aiutato, chi con una parola, chi con un lavoretto, chi con una pacca sulla spalla come Filippo, Renato e Inno, Tutti i mister del Settore Giovanile con in testa Mister Ulivi e tutte le persone che in questi due anni ho avuto la fortuna di incrociare in questo percorso.

» leggi tutto su www.levantenews.it