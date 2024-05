Calcio/ Palermo – Samp 2-0: gara senza storia, Diakitè doppietta e play off addio

Al Barbera non c’è storia, il Palermo batte 2-0 la Sampdoria e play off già conclusi: a segno Diakitè con una doppietta. I blucerchiati non sono mai entrati in campo, difesa horror e soprattutto centrocampo mai decisivo per lanciare le punte. Negli undici scelti dal primo minuto c’è Depaoli con Stojanovic in panchina e Ricci confermato dopo Catanzaro al posto di Kasami. Davanti De Luca supportato da Borini ed Esposito.

Pronti e via e al 1’ ci prova Soleri ma Ghilardi devia in corner. Sette minuti dopo Insigne di sinistro si divora un gol fatto e salva la difesa del Doria. Al 34’ Stankovic superlativo su colpo di testa di Soleri ma nulla può fare al 43’ sul destro di Diakitè che calcia con la difesa ferma: 1-0 Palermo e primo tempo finito.

