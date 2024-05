Cinque Terre, Golfo dei poeti, musei e servizi: i desideri dei turisti, più consapevoli, che arrivano in città

Il clima mite e complice delle belle giornate di sole sono gli elementi che animano la vita turistica della provincia. La domanda che sorge spontanea, alla luce dei costanti arrivi, si basa sulle richieste dei visitatori: dove vanno e cosa cerchino. Proprio in questi giorni, tra le pagine di Città della Spezia, il tema è stato affrontato da più punti di vista: l’overtourism alle Cinque Terre e il centro storico in pieno mutamento. Osservazioni locali alle quali per aggiungere altri spunti si inserisce anche l’informazione turistica. Tra i point informativi presenti in città, in Largo Fiorillo, è presente anche quello di Confartigianato che ha riaperto i battenti. Questa mattina il direttore Giuseppe Menchelli, Antonella Simone del settore Turismo e il vicesindaco Maria Grazia Frijia hanno posato per la foto di rito per l’inaugurazione stagionale delle attività del point.

