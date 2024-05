Coop Liguria chiude il 2023 con 10,3 milioni di utili

Malgrado un’inflazione rimasta su livelli molto alti e addirittura cresciuta nel comparto alimentare, Coop Liguria nel 2023 ha confermato i risultati economici positivi raggiunti negli ultimi anni, continuando a impegnarsi per tutelare il potere d’acquisto di soci e clienti e per dare attuazione alla sua idea di convenienza a 360 gradi che riguarda tutti: soci, consumatori, lavoratori, produttori, territorio e società civile. In linea con la sua missione sociale, infatti, Coop Liguria anche nel 2023 è riuscita a offrire prezzi equi sui prodotti, che rispettano il lavoro di chi produce e garantiscono qualità e convenienza a chi acquista, e ha creato valore sul territorio, dando risalto alle imprese locali, sostenendo le scuole e aiutando decine di associazioni a realizzare i propri progetti nel campo della cultura, della tutela dell’ambiente, della solidarietà, dell’aggregazione. Per contenere l’inflazione, anche nel 2023 Coop Liguria ha assorbito parte dei rincari richiesti dai produttori, riversandoli solo parzialmente sui prezzi di vendita. Inoltre ha incrementato l’attività promozionale e dal mese di ottobre ha aderito al trimestre anti-inflazione, ribassando il prezzo di 200 prodotti Coop e bloccando per tre mesi quello di altri 1.000 prodotti. Queste azioni hanno generato complessivamente oltre 74 milioni di euro di risparmi per Soci e clienti. Scendendo nell’analisi dei risultati economici del 2023, recentemente approvati dal CDA, Coop Liguria ha realizzato un fatturato complessivo di 854,2 milioni di euro (+2,53% rispetto al 2022) di cui il 96,6% è stato restituito alla collettività sotto forma di remunerazione del personale, acquisti di prodotti, beni e servizi, imposte, sostegni alla comunità. Alla presentazione di questa mattina a Palazzo Ducale c’era il presidente di Coop Liguria, Roberto Pittalis: “Siamo di fronte a numeri importanti malgrado lo scenario sociale e geopolitico particolarmente difficile. Le due guerre in corso hanno provocato un danno all’economia in tutto il mondo. C’è un aumento progressivo e costante dei costi delle materie prime che si riflette poi in termini di inflazione. Nel 2023, mentre l’inflazione energetica è diminuita, quella dei beni alimentari è fortemente aumentata anche per questioni di natura ambientale, uno su tutti l’alluvione in Emilia Romagna. Coop in questo contesto ha agito trattenendo all’interno dei suoi bilanci una parte di questa inflazione in modo da calmierare i prezzi. Ha avuto un effetto importante per aiutare le famiglie e per gestire una riduzione dei consumi molto importante, destinata a mio parere ad aumentare nel 2024. Le famiglie hanno diminuito il livello e la qualità dei prodotti acquistati, e anche la quantità”.

Per quanto riguarda gli investimenti, anche nel 2023 sono proseguiti gli interventi tesi a migliorare le strutture e i servizi alla clientela: oltre 39 milioni di euro, interamente finanziati con risorse interne. Per razionalizzare la rete di vendita e offrire un servizio più efficiente a Soci e clienti, sono stati inaugurati due nuovi supermercati a Genova Voltri e Genova Carignano. Il più importante intervento di ristrutturazione effettuato in corso d’anno ha riguardato il superstore Antonio Negro di Genova, che poi purtroppo è stato gravemente danneggiato dai fumi dell’incendio divampato a fine ottobre in un locale tecnico del centro commerciale. Grazie all’impegno di tutta la Cooperativa, il negozio è stato bonificato, ristrutturato e riallestito a tempo di record, riuscendo a riaprire già a fine gennaio 2024, senza prevedere alcun giorno di cassa integrazione per i suoi 60 lavoratori, smistati in altri negozi durante la chiusura. Gli investimenti hanno riguardato anche il servizio di spesa online, disponibile in quasi tutti i principali Comuni della regione, con l’installazione di nuovi punti di consegna della spesa ordinata online Coop Drive e Coop Locker.

