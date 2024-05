Dopo il Pd alla Spezia anche Ciri chiede salario minimo per i dipendenti delle imprese che lavorano con il Comune di Ameglia

“Con piacere ho letto della iniziativa del gruppo PD del Comune capoluogo circa la proposta di impegnare l’Amministrazione a trovare una soluzione per garantire ai dipendenti delle aziende che lavorano per l’Ente una paga oraria non inferiore a 9 euro”. Lo afferma il capogruppo dell’opposizione Esserci per Ameglia Mauro Ciri che in merito all’iniziativa del gruppo spezzino riportata da CdS sottolinea: “Il 30 novembre dell’anno scorso avevo proposto all’attenzione del Consiglio Comunale di Ameglia una riflessione sulla grave piaga della povertà che si sta allargando nel nostro Paese, una piaga che si aggrava anche per le condizioni di sfruttamento che spesso chi ha bisogno è costretto ad accettare per sopravvivere. Facevo riferimento al dibattito in corso sulla proposta di introduzione del salario minimo anche in Italia, e sulla necessità di combattere chi sfrutta e specula sui bisogni e sulla povertà riconoscendo e pagando solo in parte le ore di prestazione di propri dipendenti, se non addirittura ricorrendo al lavoro “nero”. Muovendo da queste considerazioni – prosegue – mi sono chiesto se il Comune potesse concorrere a contrastare queste pratiche vessatorie adottando protocolli da proporre in tutti i contratti di appalto e di servizi.

Ho interrogato quindi il Sindaco, che spero decida di rispondermi al prossimo Consiglio Comunale, sulla disponibilità a verificare se era ammissibile condizionare l’assegnazione di lavori alla sottoscrizione di una dichiarazione dell’azienda in cui garantisce il rispetto del contratto di settore, informando l’azienda stessa che il mancato rispetto del contratto, tra cui la mancata remunerazione di ore lavorative, comporterebbe, oltre alle segnalazioni conseguenti, anche la cancellazione dall’elenco dei fornitori”. L’ex candidato sindaco del centrodestra conclude: “Credo e spero che questo argomento possa essere accolto, discusso, valutato e approfondito da tutti i Consigli Comunali della nostra provincia. Sarebbe un importante segnale della politica “minore” per combattere le distorsione di una società complessa e difficile come quella in cui viviamo. Non aspettiamo sempre che ci diano Regole, proponiamo soluzioni semplici e percorribili, che non abbiano bisogno di consulenti e studi legali e che mirino a proteggere chi ha meno potere contrattuale”.

