Due tornei di minibasket per celebrare i novant’anni dell’Avis comunale

Proseguono le iniziative per il 90° anniversario della fondazione dell’Avis comunale della Spezia. Dopo il successo del primo appuntamento, il torneo di calcio giovanile organizzato lo scorso weekend in collaborazione con la società sportiva Fcd La Foce 2013, domenica 19 e sabato 25 maggio si svolgeranno due tornei di minibasket rivolti ai bambini del 2018 e alle bambine del 2012, a cui parteciperanno diverse squadre della nostra provincia e non solo. “Come Avis siamo convinti che per far conosce il nostro messaggio di solidarietà e senso civico il primo passo si debba fare coinvolgendo i bambini e i ragazzi – le parole di Giacomo Grande, presidente dell’Avis comunale -; proprio per questo le prime manifestazioni che abbiamo organizzato in occasione del nostro anniversario di fondazione sono rivolte proprio a loro. Vogliamo continuare con le attività di promozione rivolte ai giovani, che nell’ultimo anno abbiamo già svolto in alcune scuole cittadine dalle elementari alle superiori”.

I tornei organizzati in collaborazione con il Basket Dlf La Spezia – Claudio Papini, società nata nel 2013 grazie alla visione di Amedeo Dal Padulo, uomo di sport e dotato di grandi valori umani, sportivi e sociali e oggi guidata da Lea Napolitano, si terranno presso la palestra del Dlf a Fossitermi a partire dalle ore 9.30.

“La nostra speranza – prosegue Grande – è che un domani possano essere loro i nostri nuovi donatori e che oggi, questi bambini e ragazzi siano promotori, non solo, dell’importanza del dono del sangue presso gli adulti che li circondano, ma anche di stili di vita sani, corretti e positivi, di cui come Avis siamo da sempre promotori”.

