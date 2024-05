Gentlemen e centauri, domenica a Genova torna la sfilata per aiutare la ricerca medica

Genova. Si terrà domenica 19 maggio il Distinguished Gentleman’s Ride, l’evento motociclistico benefico più famoso al mondo che anche quest’anno vedrà impegnati gentiluomini e gentildonne in sella alle loro motociclette per raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro alla prostata.

L’eleganza è il segno distintivo dell’evento. Il dress code per l’occasione richiede infatti – sia per lui che per lei – look vintage, giacca, cravatta o papillon, così come le moto che sfileranno. Per iscriversi basta possedere una moto classica o classica moderna (café racer, scrambler, bobber, custom), vespe o lambrette e sfoggiare un abito elegante. Ci si iscrive sul sito www.gentlemansride.com, si seleziona il “ride” di Genova, si fa una donazione e si avrà il dettaglio del percorso che si seguirà domenica 19 maggio.

