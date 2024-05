Giornata europea dei Parchi: via del sale e biodiversità alle Cinque Terre. Rafting, osservazione e dolcezza in Val di Magra e Val di Vara

Fermarsi ad ascoltare e osservare la natura. Un mantra per il turista consapevole e tesoro inestimabile che parchi nazionali, regionali e naturali cercano di difendere: lontano dalla calca e dai selfie. L’occasione per vivere queste opportunità si presenterà dal 18 maggio al 2 giugno quando i Parchi della Liguria daranno vita ad un ricco programma di eventi per celebrare la Giornata Europea dei Parchi, che ogni anno, il 24 maggio, festeggia l’anniversario della nascita del primo parco naturale europeo in Svezia. Il tema che Europarc Federparchi propone quest’anno è “Insieme per la natura, diamo vita alle scelte per il futuro” all’insegna di un crescente impegno verso biodiversità, clima, uso delle risorse, sostenibilità, principali obbiettivi dell’Agenda 2030 .

Un’occasione per conoscere una Liguria autentica, ricca di biodiversità, di flora e fauna endemiche, per fare esperienze di trekking e sport outdoor fra mare e monti in mezzo a panorami grandiosi lungo sentieri, fiumi, boschi, scogliere, vette e crinali, per visitare antichi borghi e castelli, per gustare i sapori della tradizione, pernottando in accoglienti rifugi, agriturismi, foresterie e bed & breakfast e portare a casa tante emozioni e ricordi. Qui è scaricabile integralmente il pdf di tutti gli appuntamenti in Liguria in occasione della Giornata Europea dei Parchi

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com