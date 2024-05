Il centrodestra ligure a caccia di un candidato per il “dopo Toti”, ma sulla scelta incombono le europee

Liguria. Al centrodestra serve un nuovo candidato presidente della Liguria. La bomba sganciata il 7 maggio dalla Procura ha accelerato un processo di transizione verso il “dopo Toti” che in realtà sembrava sempre più inevitabile alla luce dello scontro interno sul terzo mandato. Certo, oggi lo scenario è completamente diverso dalle attese e appare impossibile reggersi sulla “quarta gamba” civica che il governatore aveva trasformato nella prima forza politica in regione. E così la palla è tornata in mano alla triade dei partiti, che stanno iniziando a guardarsi intorno.

In realtà il calendario consente alla coalizione di prendersi un po’ di tempo. Come rivelato dall’avvocato Stefano Savi, l’interrogatorio di Giovanni Toti di fronte ai magistrati inquirenti non sarà prima del 27 maggio. E quello rappresenta un passaggio obbligato per ottenere la revoca degli arresti domiciliari, senza la quale – ha detto più volte il legale – il presidente non potrà confrontarsi con alleati e collaboratori per sciogliere il nodo delle dimissioni. Che appaiono probabili, anche alla luce dei “valuterà lui” proferiti dalle varie anime del centrodestra, ma non scontate. Molto più difficile, invece, che Toti decida di lasciare in anticipo, decisione che farebbe crollare all’istante la giunta retta da Alessandro Piana. Se poi l’istanza di revoca non fosse accolta si tenterebbe la strada del Riesame, con sentenza prevista nell’arco di 20 giorni.

