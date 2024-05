Landini pareggia il conto, continua la corsa alla promozione in C. Golfo e Canaletto vanno fuori

Nella finale per la promozione in Serie C, la Gino Landini Lerici pareggia per adesso i conti con quell’ Aurora che s’era imposta per 72-60 nel primo dei 5 incontri di cui è composta questa “finalissima”, in Divisione Regionale 1 ligure. Questa volta ha avuto la meglio la G. Landini per 76-69. Prossimo match a Montepertico, sabato 18 maggio, alle 19. Stavolta volta il tandem tecnico Ricci-Bertelà ha messo in campo: Sacchelli, Albanesi, Oddone, Poletto, Vignali, Tripodi, Gaspani. Omeragic, Rege Cambrin, Gaspani L. e Pignoli.

Nel frattempo in Divisione Regionale 2 invece, dopo 2 gare, fuori nei quarti di finale entrambe le rappresentanti della nostra provincia. La Golfo dei Poeti, battuta di un punto per 60-59 a Sestri Levante, ha perso anche nel turno di ritorno al Palabiagini lericino per 55-41. In quest’ultima occasione la Golfo ha schierato…Giananti, Spadoni, Buffoni, Santacroce, Nardi, Tavilla, Bodini, Maccari, Ventrone, Russo, Travaglio e Pipolo.

