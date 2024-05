L’aullese Luis Hodaj campione italiano

Il quasi ventenne aullese Luis Hodaj vince a Montecatini Terme i Campionati Italiani di Classe A, fight-code kg 70, nel contesto della “tre giorni” di Campionati nazionali assoluti di Classe A-Fight 1 Code: battuto in finale il forte atleta romano Gianmarco Aireti del team Raini: in precedenza sconfitto Sansone del team Il Culto. Gran soddisfazione in casa Sport Club Virtus 1906 La Spezia, dal presidente Stefano Solombrino al maestro Alessandro Andellini per il kick-boxing, sino al tecnico Antonio Castillo per il pugilato e al preparatore atletico Marco Giannarelli; senza scordarsi di tutta la comunità lunigianese e di quella spezzina.

