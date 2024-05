Memorial Day, anche Loano celebra il 32^ anniversario della morte di Falcone e Borsellino e le vittime di mafia e terrorismo

Loano. Giovedì 23 maggio si celebra anche a Loano il “Memorial Day” in occasione del 32^ anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio che costarono la vita ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. L’iniziativa, promossa dal Sindacato Autonomo di Polizia (Sap) in collaborazione con il Comune di Loano e l’istituto Falcone, farà tappa anche a Savona ed Albissola Marina.

Dal 1993, anno seguente le stragi di Capaci e via D’Amelio, il Sindacato Autonomo di Polizia organizza nel mese di maggio il “Memorial Day”, una serie di manifestazioni su tutto il territorio nazionale per ricordare tutte le vittime della mafia, del terrorismo, del dovere e di ogni forma di criminalità: “Siamo profondamente convinti che mantenere viva la memoria del passato sia l’unico modo per immaginare e realizzare un futuro migliore per il nostro Paese e per la comunità che proteggiamo ogni giorno. Nelle varie località sono previste iniziative quali commemorazioni, convegni, dibattiti e momenti di confronto”, ricorda il segretario provinciale del Sap Roberto Frumento.

» leggi tutto su www.ivg.it