Miglio Blu Design Awards, i vincitori della prima edizione del premio

Designer protagonisti indiscussi della prima giornata della sessione congressuale del Blue Design Summit. In serata a Villa Marigola, con la prima edizione del Miglio Blu Design Awards, i riconoscimenti alla creatività nella progettazione e nella realizzazione di superyacht. La cerimonia si è svolta alla presenza di istituzioni, operatori e opinion leader. A decretare i vincitori una giuria formata da giornalisti ed esperti del settore. Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini sottolinea che “uno degli obiettivi del Miglio Blu è anche quello di favorire l’innovazione e la crescita della nautica, e fare in modo che i professionisti possano realizzare opere straordinarie. Ringrazio gli organizzatori per il premio a me conferito: continueremo a lavorare in sinergia per migliorarci e valorizzare sempre di più le realtà uniche al mondo che hanno sede nel nostro territorio”.

Il summit è promosso da Comune della Spezia, MiglioBlu, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Confindustria La Spezia, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Confartigianato, CNA La Spezia e Liguria International ed è organizzato da Promostudi e Clickutility Team.. La partecipazione all’evento è a pagamento o su invito, maggiori informazioni sul sito: www.bluedesignsummit.it/

Il dettaglio dei riconoscimenti

