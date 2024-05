Dalla Rari Nantes Camogli 1914

È l’inizio di un nuovo percorso. Smaltita la delusione per la retrocessione in serie A2, la Spazio Rari Nantes Camogli riparte da Guido Ferreccio, ex pallanuotista di alto livello, alla guida della Rari Nantes Sori da allenatore negli ultimi 3 anni.

