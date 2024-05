Rapallo: un viaggio nel mondo delle rose fra musiche e mostre

Dagli Amici dei Sentieri

Come associazione Amici dei sentieri, nell’ottica di far crescere e promuovere la conoscenza della nostra tradizione e della cultura in genere, abbiamo coordinato una serie di figure che, sabato prossimo 18 maggio, saranno raccolte nel Vivaio Il Geranio di Marco Fenelli, per celebrare l’universo della rosa. Il pomeriggio sarà ricco di esperienze. Quello che desideriamo sottolineare è la decisione assunta da Marco di voler sostenere Il guscio dei Bimbi; da sabato, sino a fine anno, tutte le iniziative che saranno accolte al vivaio, offriranno agli intervenuti la possibilità di sostenere questa importantissima iniziativa.

» leggi tutto su www.levantenews.it