Savona, Daspo urbano per un 47ennne pluripregiudicato

Savona. Nell’ottica dell’intensificazione dell’attività di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, il Questore di Savona ha emesso un provvedimento di divieto di accesso presso un pubblico esercizio, che è stato notificato nei giorni scorsi dai poliziotti della Divisione Anticrimine della Questura di Savona.

Il provvedimento, notificato ad un quarantasettenne, pluripregiudicato, prevede il divieto di accesso per due anni all’interno di un bar di Savona dove, nel marzo scorso, era stato arrestato dalla squadra mobile per spaccio di sostanze stupefacenti. Non solo, per due anni non potrà accedere in bar, caffetterie, enoteche, pizzerie o comunque locali dove vengono somministrati alimenti e bevande, di una specifica zona della città.

