Spazi produttivi tecnologici e area lounge, Riva inaugura un nuovo cantiere per continuare a crescere

“Un Riva, come una Ferrari, deve far dire: è bello, lo voglio”. Una frase, quella pronunciata dall’amministratore delegato di Ferretti Group, Alberto Galassi, che la dice lunga su quale sia l’aspettativa che risiede nel marchio e nel lavoro delle maestranze del cantiere spezzino che è stato inaugurato ufficialmente questa mattina nella sua forma completamente rinnovata in Viale San Bartolomeo, in quello che è sempre di più il cuore del distretto della nautica spezzina e italiana.

Un appeal, quello di Riva, che affonda le radici sulle sponde del Lago d’Iseo, ma che nella sua declinazione yacht e megayacht ha convinto negli ultimi anni personaggi come Elton John, David Beckam e Charles Leclerc, catturati dalla bellezza e dal dinamismo delle linee, oltre che dalla qualità made in Italy e dalla storia che quel nome racchiude. Caratteristiche che oggi si possono apprezzare anche nella nuova area lounge del cantiere inaugurato alla presenza del presidente Tan Xuguang, dell’ad Galassi, di una delegazione di Weichai, storico azionista del gruppo, del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, dell’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone, del segretario generale dell’Autorità di sistema portuale Federica Montaresi, dell’assessore comunale all’Urbanistica Patrizia Saccone e del direttore di Confindustria Paolo Faconti.

