Concerti di primavera ospita il violinista Olexander Pusharenko

La Società dei Concerti è lieta di annunciare il secondo appuntamento dei Concerti di Primavera. Martedì 21 Maggio alle ore 17.30, presso Sala Dante, sarà la volta di Olexander Pusharenko, violinista e compositore di fama internazionale, che si esibirà in un recital accompagnato al pianoforte da Mattia Lorenzini. Pusharenko, già ospite gradito della Società dei Concerti, ha incantato il pubblico con il suo virtuosismo e la sua profonda musicalità. Nato in Ucraina, ha studiato con i più grandi maestri del suo tempo, tra cui Bogodar Kotorovych (secondo premio al Concorso Paganini del 1971) e Salvatore Accardo. Si è laureato in violino al Biennio Specialistico di II livello, sub-indirizzo solistico/cameristico, presso il Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova con il massimo dei voti, lode e la Menzione d’Onore. Ha vinto numerosi concorsi internazionali e si è esibito in tutto il mondo, ottenendo sempre grandi consensi. Per la propria formazione, Oleksandr Pushkarenko si confronta con concertisti di fama internazionale, partecipando a Masterclass tenute dai violinisti quali Dora Shwarzberg, Nicola Benedetti, Julian Rachlin, Oleh Krysa, Eliano Calamaro, Marina Ghigino. ll suo repertorio spazia dal periodo barocco a quello contemporaneo. Mattia Lorenzini, nato a Genova nel 1998, si avvicina alla musica all’età di 9 anni. Nel 2012 viene ammesso, arrivando primo in graduatoria, ai corsi pre-accademici del Conservatorio Paganini della sua città. Qui comincia a frequentare la classe del M° Gianfranco Carlascio, sotto la guida del quale consegue nell’ottobre 2020 il diploma accademico di I livello con il massimo dei voti, la lode e la dignità di stampa della tesi. Ha seguito masterclass del M° Carlascio e corsi estivi di perfezionamento con Irene Veneziano e Maurizio Barboro. Ha partecipato, inoltre, negli ultimi anni a lezioni di perfezionamento organizzate dal Conservatorio Paganini con i Maestri Pierluigi Camicia, Cristiano Rossi (in qualità di pianistacamerista), Roberto Plano e Vovka Ashkenazy. Ha partecipato a concorsi pianistici nazionali ed internazionali aggiudicandosi diversi primi premi e primi premi assoluti. Da ottobre 2021 è docente di pianoforte presso l’Istituto musicale “Alfredo Casella” di Novi Ligure. Nel corso del concerto, Pusharenko e Lorenzini interpreteranno un programma ricco di suggestione che comprende musiche di Mozart, Paganini e Saint-Saëns. Si tratta di un percorso musicale che attraversa tre secoli di storia della musica, passando da capolavori del classicismo viennese alle pagine virtuosistiche di Paganini fino alle intense melodie di Saint-Saëns. Il concerto è realizzato in collaborazione con Rotary Distretto 2032, Rotary Club-La Spezia, Rotary Club Sarzana-Lerci

Info e biglietti

Il concerto si terrà presso la Sala Dante, Via Dante Alighieri, 25 alle ore 17.30. Il biglietto è

acquistabile in loco al costo di 10 euro.

Il Programma prevede musiche di W.A. Mozart, N. Paganini C. Saint-Saëns.

La Società dei Concerti vi aspetta per un pomeriggio di grande musica in compagnia di due straordinari interpreti.

Per maggiori informazioni: Sito web: http://www.sdclaspezia.it/ – Email: info@sdclaspezia.it

