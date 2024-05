Concluse le verifiche tecniche sull’edificio, lunedì riprende l’attività didattica al Cardarelli

Riprenderà lunedì mattina, 20 maggio, l’attività didattica all’interno dell’edificio scolastico Cardarelli alla Spezia in via Carducci, che ospita provvisoriamente classi dell’Its Capellini, dopo che la struttura era stata chiusa a causa di alcune crepe che si erano evidenziate in alcune tramezze durante i programmati lavori di messa in sicurezza dello stabile.

A fronte dell’evidenziarsi delle problematiche i tecnici della Provincia avevano ritenuto necessario, in via prudenziale, attivare un urgente intervento di verifica ed indagine tecnica a seguito del quale l’edificio, per qualche giorno, non è stato utilizzato a fini didattici.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com