Corruzione, l’interrogatorio di Spinelli Jr. è un caso: smentita sui “finanziamenti illeciti” attribuiti a Toti

Genova. E’ difficile immaginare che in un interrogatorio di garanzia davanti al giudice preliminare un indagato per corruzione possa candidamente ammettere un reato. Ma è quello che, per un momento, era apparso dal verbale dell’interrogatorio di Roberto Spinelli, figlio di Aldo Spinelli, indagato come il padre nella maxi inchiesta che sta scuotendo la politica e il porto ligure.

Nel verbale dell’interrogatorio con la gip Paola Faggioni, durato circa un’ora, a un certo punto Spinelli Jr. parla di Giovanni Toti. Il dialogo tra l’indagato e la giudice è serrato e, a tratti, pungente tanto che il tono dell’imprenditore appare seccato. Ma parlando di alcune “sceneggiate” che vengono attribuite a Toti, Roberto Spinelli, alla gip che gli chiede il perché di queste sceneggiate, avrebbe detto “Perché voleva i finanziamenti illeciti”. Così almeno risulta dal verbale.

