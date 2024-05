Dal 10 giugno ripartono i centri estivi al Barontini di Sarzana

Al Nuovo Spazio Barontini anche quest’anno come da tradizione sono aperte le iscrizioni per il centro estivo. I centri estivi sono un’opportunità importante per le famiglie nel periodo in cui le scuole sono chiuse e il nostro obiettivo è offrire un servizio di qualità, in cui l’aspetto ludico sia accompagnato a quello educativo e relazionale. Si inizia il 10 giugno e si finisce il 13 settembre.

Il Barontini Camp è rivolto a bambine e bambini, a ragazze e ragazzi di età compresa fra 3 e 11 anni. Offriamo come sempre un programma variabile di attività per offrire spazi di socialità e di qualità anche nel periodo estivo. Con il Barontini Camp, i vostri bambini potranno sperimentare opportunità di gioco e divertimento e vivere esperienze dal punto di vista educativo e formativo.

Dal 10 giugno al 13 settembre, ogni settimana un’attività diversa: Orto, Ambiente e Natura, Arte, Inglese, Musica, Magia, Circo, Spazio Avventura, Show Food e ancora …

L’iscrizione sarà settimanale o giornaliera (minimo 2 giorni) con sconti su settimane plurime, accoglienza sin dalle ore 7,45 del mattino, dal lunedì al venerdì con possibilità di uscita alle 12,00, alle 14,00 o alle 16/16,30.

Il campus si svolgerà negli spazi interni ed esterni del Parco Barontini in un contesto unico, immerso nel verde e comunque in città, accompagnati da personale qualificato.

Il Barontini Camp è: gioco, creatività, nuovi amici, condivisione.

Per info: Anna 351 9719232 anche wz – nuovospaziobarontini@gmail.com

