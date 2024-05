“Ero una brava ragazza”, il libro di Ornella Scarrone arriva in libreria con una seconda ristampa

Savona. Il successo è stato superiore del previsto, al punto che dopo appena due mesi dall’uscita è stata necessaria una ristampa. “Ero una brava ragazza”, l’autobiografia di Ornella Scarrone, artista savonese, da decenni compagna di vita di Walter Cicerone, il “cantore per immagini” di Porto Vado, e soprattutto mamma di Alessandro Boggero, liceale colto, pieno di valori, idee, arte, fermatosi per sempre in un incidente stradale a 17 anni, ha colpito il cuore dei lettori.

Questa seconda edizione è ancora più bella della prima. Il racconto autobiografico, ovviamente, è lo stesso, ma questa volta il libro non è autopubblicato, ma ha trovato casa alla Marco Sabatelli Editore che, con un professionale lavoro di editing, lo ha reso ancora più accattivante e coinvolgente. Una nuova copertina, una grafica elegante e, soprattutto, la distribuzione in diverse librerie della Liguria, provincia di Savona soprattutto.

