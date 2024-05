Genoa, Sbravati: “Alzata la percentuale di approdi liguri tra i pro. Interesse della Juventus? Fa piacere leggerlo ma ho ancora un anno di contratto”

Liguria. Nel savonese, più precisamente al Moby Dick Festival Riviera di Noli, l’intervento del responsabile del settore giovanile del Genoa Michele Sbravati sui temi “Sport, giovani e valori”.

Presente all’evento, ma in collegamento da Milano, anche l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta. Sbravati ha apprezzato particolarmente lo scambio con il direttore neroazzurro: “Un piacere incontrare il direttore Marotta, che ha evidenziato quello che può essere un suo obiettivo futuro occuparsi di giovani. Il settore ha bisogno di migliorie, soprattutto per il rapporto con l’ordinamento scolastico, per la formazione degli addetti ai lavori che sono determinanti nel momento in cui hanno la responsabilità di avere a che fare con i giovani. Speriamo di poter fare giornalmente qualcosa non solo per i professionisti ma anche lo sport di base, creando atleti e preferibilmente uomini migliori”.

