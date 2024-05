Il Corsaro debutta con applausi al Carlo Felice, Francesco Meli in gran forma

Genova. Metti un cast di primo piano in un’opera meno battuta e che già dall’origine non ebbe lo stesso successo delle altre e otterrai comunque un ottimo risultato.

Il Teatro Carlo Felice lo ha fatto e Il Corsaro è stato un successo. Ieri sera la prima (repliche sino al 26 maggio) in una sala piena ma non esaurita con ovazioni per il protagonista, il tenore genovese Francesco Meli al debutto nel ruolo, che ha riempito la scena con voce e presenza. Un catalizzatore positivo per la riuscita del titolo che raramente si trova in cartellone anche se è opera di Verdi (a Genova era stato proposto nel 2005), ma che sin dalla prima uscita (nel 1848) non incontrò i favori di pubblico e critica. Anche Olga Maslova, nei panni di Gulnara, è piaciuta in modo particolare. Sicurissima negli acuti, credibile anche nelle note più basse con la voce scura soprattutto nella prima parte a evidenziare il tormento di quella che è prima una schiava e poi una donna che non sarà mai ricambiata nell’amore, probabilmente. Ben riuscito il duetto tra i due.

» leggi tutto su www.genova24.it