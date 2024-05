Incidente stradale mortale sull’Aurelia a Vezzano Ligure. Stando a quanto appreso, a perdere la vita è stato un motociclista poco più che sessantenne. L’uomo viaggiava in sella alla sua due ruote quando, per dinamiche in fase di accertamento, ne avrebbe perso il controllo; nella caduta avrebbe impattato contro un autoveicolo. Immediato l’intervento dei soccorritori: sul posto sono arrivate Delta 2 del 118 e la Pubblica assistenza di Arcola. L’uomo è purtroppo spirato. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri, al lavoro per accertare quanto accaduto, in attesa del medico legale.

L’articolo Incidente sull’Aurelia a Vezzano, muore motociclista proviene da Città della Spezia.

