La ricercatrice alassina Irene Caffa vincitrice del premio messo in palio da Fondazione Veronesi

Alassio. Per valorizzare il talento, la professionalità e la passione dei ricercatori, dal 2018 la Fondazione Veronesi ha istituito il “Fondazione Umberto Veronesi Award” per premiare le tre migliori ricerche di scienziati sostenuti da Fondazione e pubblicati nell’anno precedente. Il riconoscimento del valore di 5mila euro, è stato consegnato in occasione della Cerimonia dedicata ai finanziamenti alla ricerca scientifica il 15 maggio 2024 presso l’Università Statale di Milano. Irene Caffa è tra i tre vincitori dell’edizione 2024.

Irene Caffa sostenuta dalla Fondazione Veronesi nel 2017, ha svolto la ricerca presso il Dipartimento di Medicina Interna dell’Università degli Studi di Genova. Il suo articolo premiato: “Cyclic fasting bolsters cholesterol biosynthesis inhibitors’ anticancer activity”, è stato pubblicato su Nature Communications il 31 ottobre 2023.

