La Sampdoria Primavera chiude il campionato con un 2-2 a Firenze

Firenze. E’ finito con un onorevole pareggio (2-2) un campionato travagliato per la Primavera della Sampdoria, che ha pagato, in primis, la decisione di non confermare la guida (dimostratasi sapiente negli anni precedenti) di Felice Tufano, ma è inutile piangere sul latte versato, mentre invece è il momento di godersi una salvezza, arrivata peraltro grazie al fatto che il prossimo torneo sarà a 20 squadra, per cui quest’anno era prevista una unica retrocessione.

Ma restiamo alla giornata odierna e diamo merito a mister Pastorino di aver condotto sul campo della Viola, un’accorta prestazione, partendo dal tabellino finale.

