Maxi-inchiesta, il membro del comitato portuale Carozzi conferma: pressioni per votare sì alle concessioni a Spinelli

Genova. “Ho scritto di porto per anni, come posso essere sorpreso?”. Cinque ore di interrogatorio e solo una battuta con i cronisti all’uscita dagli uffici della procura. Giorgio Carozzi, ex giornalista genovese e membro del comitato di gestione dell’autorità portuale di Genova (designato dal Comune) è stato ascoltato a lungo dai pm come teste nella maxi-inchiesta per corruzione.

Carozzi, è trapelato, avrebbe confermato di aver subito pressioni per cambiare idea e votare a favore di una concessione trentennale del Terminal Rinfuse al gruppo Spinelli. Dalle intercettazioni e dalle carte tali pressioni sarebbero arrivate anche dal sindaco di Genova Marco Bucci che, ricordiamo, non è indagato. Inizialmente il membro del board portuale era contrario al via libera ma nel giro di un mese aveva cambiato idea. Con lui anche Andrea La Mattina, che nel board rappresentava la Regione, e che dovrebbe essere sentito la prossima settimana.

» leggi tutto su www.genova24.it