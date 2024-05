Noli, l’amministratore delegato dell’Inter Marotta in collegamento: “Mi sarebbe piaciuto essere qui ma è una giornata tremenda”

Noli. Presso la Chiesa di Sant’Anna erano diverse le persone che, in occasione del Moby Dick Festival Riviera, si erano presentate per incontrare uno dei protagonisti della cavalcata dell’Inter verso la seconda stella: lavora dietro le quinte, ma il contributo di Beppe Marotta con la sua grande esperienza dirigenziale è sotto gli occhi di tutti.

L’amministratore delegato, tuttavia, non ha potuto presenziare fisicamente ma si è organizzato per poter effettuare un collegamento direttamente ad Appiano Gentile. Domani la partita contro la Lazio ma in casa Inter sono attimi particolarmente delicati per via delle dinamiche che si stanno verificando in questi giorni tra la società del presidente Steven Zhang e le due aziende Pimco e Oaktree. L’obiettivo societario, quindi, è trovare un’intesa in maniera tempestiva ed efficace per evitare ogni tipo di inconveniente amministrativo (qui il comunicato di rassicurazione della società nerazzurra).

