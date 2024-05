Savona. Domenica 19 maggio, solennità di Pentecoste, la Parrocchia Santo Spirito e Immacolata Concezione, nel quartiere Zinola, celebra una delle sue due feste patronali, appunto lo Spirito Santo (l’altra, l’Immacolata Concezione, ricorre l’8 dicembre).

Alle ore 10:30 nel giardino della Scuola dell’Infanzia Don Curioni sarà officiata la messa (in chiesa in caso di maltempo). A seguire si pranzerà insieme (presso le opere parrocchiali in caso di maltempo).

» leggi tutto su www.ivg.it